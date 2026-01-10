Burdur'da Zincirleme Kaza: 3 Otomobil Çarpıştı, 4 Yaralı

Burdur'da Antalya-Isparta Karayolu'nda 3 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı, tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:59
Kaza Detayları

Kaza, sabah saatlerinde Antalya-Isparta Karayolu üzerinde Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.A. (41) yönetimindeki 32 AY 033 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda kayarak karşı istikametten gelen M.A.A. (24) idaresindeki 07 CLR 57 plakalı otomobile çarptı.

Ardından B.İ. (40) yönetimindeki 06 COB 930 plakalı otomobil, kaza yapan araçlara çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

