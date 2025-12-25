Edremit'te Tarihi Bina Sağanakta Kısmen Yıkıldı

Camivasat Mahallesi'ndeki yapı, yoğun yağışların etkisiyle zarar gördü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kentin simge yapılarından biri olan tarihi binada hasara yol açtı.

Camivasat Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde bulunan tarihi binanın duvarının bir kısmı, yoğun yağışlara dayanamayarak yıkıldı. Uzun yıllardır kullanılmayan binada meydana gelen kısmi yıkılma sonrası Edremit Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, binanın etrafını demir bariyerlerle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Caddeye bakan ön kısmı kesme taştan inşa edilmiş, bahçeli kargir yapı, uzun yıllar otel ve iş hanı olarak hizmet verdi ve kentin sosyal hafızasında önemli bir yere sahip.

Yağışlar sonrası meydana gelen kısmi yıkımın ardından, tarihi yapının durumuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatılması bekleniyor.

