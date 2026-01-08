Bursa'da 75 km/s Fırtına: Mudanya Yolunda Ağaç Devrilme Anı Kamerada

Bursa'da saatte 75 km hıza ulaşan fırtına Mudanya yolunda ağaçları devirdi; araç kamerasına düşme anı kaydedildi. Olayda yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:25
Bursa'da 75 km/s Fırtına: Mudanya Yolunda Ağaç Devrilme Anı Kamerada

Bursa'da 75 km/s Fırtına Mudanya Yolunda Hasara Yol Açtı

Bursa genelinde etkili olan fırtına, saatteki hızı 75 kilometreye ulaşarak ağaçları devirdi ve çatıları uçurdu. Mudanya yolunda gerçekleşen olay, yoldan geçen bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Kamera Kaydı Dehşet Anını Gösterdi

Mudanya yolunda seyreden sürücünün aracının arka kamerasına yansıyan görüntülerde, ana yolda kimsenin bulunmadığı bir sırada fırtınanın etkisiyle bir ağacın aniden yola devrildiği görülüyor. Sürücü, uçan parçalardan güçlükle korunabildi.

Hasar ve Durum

Fırtına, ağaç devrilmelerine ve çatıların zarar görmesine neden oldu. Şans eseri olayda kimse yaralanmadı.

AĞACIN DEVRİLME ANI KAMERAYA YANSIDI

AĞACIN DEVRİLME ANI KAMERAYA YANSIDI

AĞACIN DEVRİLME ANI KAMERAYA YANSIDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören'de Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi
2
Bursa'da Lodos Dehşeti: Lüks Sitenin 5 Cam Balkonu Uçtu
3
Elazığ 2025 Güvenlik Bilançosu: Suç Oranları Düştü, 41,6 Milyon TL Ceza
4
İnegöl'de kereste fabrikasında elektrik çarpması: Mahmut Memiş(32) yaşamını yitirdi
5
Gaziantep'te 5 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Tutuklandı
6
Gemlik'te şiddetli fırtına: Deniz kara ile birleşti, tekneler battı
7
Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu; Karavan ve Motorlar Devrildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları