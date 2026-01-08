Bursa'da 75 km/s Fırtına: Mudanya Yolunda Ağaç Devrilme Anı Kamerada

Bursa'da 75 km/s Fırtına Mudanya Yolunda Hasara Yol Açtı

Bursa genelinde etkili olan fırtına, saatteki hızı 75 kilometreye ulaşarak ağaçları devirdi ve çatıları uçurdu. Mudanya yolunda gerçekleşen olay, yoldan geçen bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Kamera Kaydı Dehşet Anını Gösterdi

Mudanya yolunda seyreden sürücünün aracının arka kamerasına yansıyan görüntülerde, ana yolda kimsenin bulunmadığı bir sırada fırtınanın etkisiyle bir ağacın aniden yola devrildiği görülüyor. Sürücü, uçan parçalardan güçlükle korunabildi.

Hasar ve Durum

Fırtına, ağaç devrilmelerine ve çatıların zarar görmesine neden oldu. Şans eseri olayda kimse yaralanmadı.

AĞACIN DEVRİLME ANI KAMERAYA YANSIDI