Sapanca'da Alacak-Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Muhtar Göğsünden Vuruldu

Sakarya'nın Sapanca'sında alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü; Memnuniye Mahallesi Muhtarı M.A. göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:01
Sapanca'da Alacak-Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Muhtar Göğsünden Vuruldu

Sapanca'da Alacak-Verecek Kavgası Kanlı Bitti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Memnuniye Mahallesi Muhtarı M.A. (44) ile C.O.B. (34) yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, M.A. (44) ile C.B. (38) ve C.O.B. (34) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki taraf da yanlarında bulunan silahları ateşledi.

Tartışma sırasında M.A. kol ve göğsünden, C.O.B. ise topuğundan vuruldu. Olay yerine haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mahalle muhtarının sağlık durumunun ağır olduğu, C.O.B.'nin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

