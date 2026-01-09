Sapanca'da Alacak-Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Muhtar Göğsünden Vuruldu

Sapanca'da Alacak-Verecek Kavgası Kanlı Bitti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Memnuniye Mahallesi Muhtarı M.A. (44) ile C.O.B. (34) yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, M.A. (44) ile C.B. (38) ve C.O.B. (34) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki taraf da yanlarında bulunan silahları ateşledi.

Tartışma sırasında M.A. kol ve göğsünden, C.O.B. ise topuğundan vuruldu. Olay yerine haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mahalle muhtarının sağlık durumunun ağır olduğu, C.O.B.'nin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve inceleme başlatıldı.

