Mersin Merkezli MİT Destekli DEAŞ Operasyonu: 17 Gözaltı, 9 Tutuklama

Jandarma ve istihbarat iş birliğiyle eş zamanlı baskınlar

Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında DEAŞ terör örgütü mensuplarının da bulunduğu ve örgüte finans sağladığı belirlenen şüpheliler tespit edildi. Operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı desteğinde ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda planlandı.

Operasyon, Mersin merkezli olmak üzere Adana, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Gaziantep, Mardin ve Van illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Baskınlarda toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adres aramalarında, incelenmek üzere el konulanlar arasında yaklaşık 1 milyon 820 bin 467 TL değerinde mal varlığı, 1 adet av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve doküman bulunuyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı, kalan 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma ve delil incelemeleri sürüyor.

