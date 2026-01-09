Elbistan-Çoğulhan’da İşçi Servisi Kaygan Zeminde Devrildi: 23 İşçi Yaralanmadı

Kahramanmaraş Elbistan-Çoğulhan yolunda kaygan zeminde devrilen işçi servisindeki 23 kişi yara almadan kurtuldu; araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:57
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta Elbistan-Çoğulhan karayolunda seyir halinde olan işçi taşıyan servis aracı, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Serviste bulunan 23 işçinin kazayı yaralanmadan atlattığı, işçilerin kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenildi. Araç yol kenarına savrularak yan yattı.

Olayda servis aracında maddi hasar meydana geldi.

Güvenlik ve Soruşturma

Kazanın ardından jandarma ekipleri sevk edildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

