Elbistan-Çoğulhan’da İşçi Servisi Kaygan Zeminde Devrildi: 23 İşçi Yaralanmadı

Elbistan-Çoğulhan’da İşçi Servisi Kaygan Zeminde Devrildi
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş’ta Elbistan-Çoğulhan karayolunda seyir halinde olan işçi taşıyan servis aracı, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Serviste bulunan 23 işçinin kazayı yaralanmadan atlattığı, işçilerin kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenildi. Araç yol kenarına savrularak yan yattı.
Olayda servis aracında maddi hasar meydana geldi.
Güvenlik ve Soruşturma
Kazanın ardından jandarma ekipleri sevk edildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
