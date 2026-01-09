Denizli'de Yedek Lastikten 4 Kilogram Metamfetamin Çıktı

Denizli'de narkotik ekipleri, yedek lastiğe gizlenmiş 5 parça halinde 4 kilogram metamfetamin ele geçirerek 2 şüpheliyi tutukladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:54
Operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Narkotik timleri, 2 şahsın sevkiyat hazırlığında olduğuna dair istihbarat sonrası şüphelileri bir süre fiziki ve teknik takibe aldı. Takibin ardından şüphelilerin içerisinde bulunduğu araca operasyon düzenlendi ve şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Araçta yapılan aramalarda, yedek lastik içerisine gizlenmiş 5 parça halinde 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

