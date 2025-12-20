Bursa'da 'Anadolu Mirası Operasyonu': 42 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Bursa'da 'Anadolu Mirası Operasyonu'nda 42 Eser Ele Geçirildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 42 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonun Seyri

Başköy Mahallesi'nde bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak istediği yönünde alınan bilgi üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda bölgedeki aramada, çeşitli sikke ve obje niteliğindeki toplam 42 parça ele geçirildi.

Ele Geçirilen Eserler ve Hukuki Süreç

Ele geçirilen eserlerin, ilk değerlendirmelere göre Bizans ve Roma İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli hakkında gerekli adli işlemler yürütülüyor.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon, kültür mirasının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında önem taşıyor.

