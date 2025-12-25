DOLAR
İrtikap Soruşturması: Yahşihan Eski Başkanı Türkyılmaz Tahliye Edildi

Kırıkkale'de yürütülen irtikap soruşturmasında tutuklu bulunan Osman Türkyılmaz ile eski imar müdürü M.T., adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:25
İrtikap Soruşturmasında Yahşihan Eski Başkanı Türkyılmaz Tahliye Edildi

Duruşmada savunmalar alındı, tahliye kararı verildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Yahşihan Belediyesi eski başkanı Osman Türkyılmaz ile eski imar müdürü M.T., Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşmada tanık beyanlarının ardından sanıkların savunmaları alındı. Eski imar müdürü M.T., bazı dairelerin bedelsiz verildiğini iddia ederken, Osman Türkyılmaz bu iddiaları reddederek kendisine herhangi bir talimat verilmediğini savundu.

Türkyılmaz, yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ederek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Osman Türkyılmaz ve M.T. hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Soruşturma kapsamında sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap" ve suça iştirak suçlarından açılan davanın yargı süreci devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

