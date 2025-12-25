DOLAR
Kapıkule’de 22 kilo 662 gram esrar ele geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda özel bölmelere gizlenmiş 22 kilo 662 gram esrar ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:58
Kapıkule Gümrük Sahası'nda risk analizi ve x-ray taraması sonrası yakalandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan bir otomobilde 22 kilo 662 gram esrar ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen araç, gümrük muhafaza ekiplerince yapılan risk analizi sonucu x-ray taramasına sevk edildi. Araç sürücüsünün x-ray sırasına girmeden işlem yaptırmak istemesi üzerine ekipler müdahale ederek aracı taramaya aldı.

X-ray görüntülerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç detaylı aramaya sevk edildi. Narkotik Dedektör Köpekleri "Füge" ve "Bodri"nin katılımıyla yapılan aramada, köpeklerin koltuk altları ve motor bölümüne verdiği tepkiler sonucunda aracın özel olarak hazırlanmış gizli bölmeleri tespit edildi.

Yapılan kontrollerde, özel tertibatlı düzenek içerisinde 68 adet şeffaf vakumlu poşet içinde toplam 22 kilo 662 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

