Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı; çok sayıda cep telefonu, tablet, tarihi eser ve sigara malzemesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:29
Operasyon Detayları

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, kaçak sigara, telefon ve tarihi eser ticaretine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı. Ekiplerce ele geçirilenler arasında 5 cep telefonu, 6 tablet ve çeşitli ebat ve boyutlarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen toplam 23 obje bulunuyor.

Ayrıca, 400 paket halinde toplam 18 bin deste bandrolsüz sigara kâğıdı, 11 bin 400 dal dondurulmuş makaron sigara ile 20 bin dal boş makaron ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlemler yapıldığı bildirildi.

