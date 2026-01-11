Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı

Bursa'da boşanma sürecinde silahlı saldırı: Kadın ağır yaralandı

Olayın ayrıntıları ve şüphelinin teslim oluşu

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi D209. Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, boşanma sürecinde olduğu eşi Ahmet Yıldız tarafından tabancayla ateş edilen Tuğçe Yıldız ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tuğçe Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet Yıldız bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

