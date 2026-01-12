Bursa'da Boşanma Tartışması: Tuğçe Y. Göğsünden ve Karnından Vuruldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda Tuğçe Y. (21) ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Hacivat Mahallesi'nde iki katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, çift arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve A.Y. (30) üzerinde taşıdığı tabancayla Tuğçe Y.'ye ateş etti. Göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle ağır yaralanan genç kadın yere yığıldı; saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından bir çocuk annesi Tuğçe Y., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın ameliyata alındı; yoğun bakımda tedavisi sürüyor ve hayati tehlikesi bulunuyor.

Şüphelinin İfadesi ve Sosyal Medya Paylaşımı

Olay sonrası polis merkezine giderek teslim olan A.Y., ifadesinde eşinin kendisini defalarca aldattığını iddia ettiğini belirtti. Soruşturma dosyasına giren sosyal medya paylaşımında şüphelinin, "Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" ifadeleri yer aldı.

Soruşturma

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

