Bursa'da Boşanma Tartışması: Tuğçe Y. Göğsünden ve Karnından Vuruldu

Bursa Yıldırım'da boşanma aşamasındaki Tuğçe Y. (21), eşi A.Y. (30) tarafından göğüs ve karın bölgesinden vuruldu; şüphelinin sosyal medya paylaşımı soruşturmaya girdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:41
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:45
Bursa'da Boşanma Tartışması: Tuğçe Y. Göğsünden ve Karnından Vuruldu

Bursa'da Boşanma Tartışması: Tuğçe Y. Göğsünden ve Karnından Vuruldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda Tuğçe Y. (21) ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Hacivat Mahallesi'nde iki katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, çift arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve A.Y. (30) üzerinde taşıdığı tabancayla Tuğçe Y.'ye ateş etti. Göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle ağır yaralanan genç kadın yere yığıldı; saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından bir çocuk annesi Tuğçe Y., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın ameliyata alındı; yoğun bakımda tedavisi sürüyor ve hayati tehlikesi bulunuyor.

Şüphelinin İfadesi ve Sosyal Medya Paylaşımı

Olay sonrası polis merkezine giderek teslim olan A.Y., ifadesinde eşinin kendisini defalarca aldattığını iddia ettiğini belirtti. Soruşturma dosyasına giren sosyal medya paylaşımında şüphelinin, "Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" ifadeleri yer aldı.

Soruşturma

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

BURSA'NIN YILDIRIM İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TUĞÇE Y'Yİ (21) TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN VE...

BURSA'NIN YILDIRIM İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TUĞÇE Y'Yİ (21) TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN VE KARNINDAN VURARAK AĞIR YARALAYAN A.Y'IN (30), OLAYDAN KISA SÜRE ÖNCE SANAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTAYA ÇIKTI.

BURSA'NIN YILDIRIM İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TUĞÇE Y'Yİ (21) TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN VE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
2
Bursa Kestel'de Kuryeye Şiddet: O Anlar Kamerada
3
Samsun İlkadım'da 50 Bin TL'lik Motosiklet Hırsızlığı — Şüpheli Gözaltında
4
Bebek Otel'de Kaçak Bölümler Yıkılıyor
5
Aksaray'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 8 Yaralı
6
Aksaray'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
7
Biga'da Karla Kaplanan 2 Köy Yolu Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları