Diyarbakır'da Ev Yangını: Yenişehir Şehitlik'te 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır Yenişehir Şehitlik'te bir evde yangın çıktı; ekipler müdahale etti, 2 kişi dumandan etkilendi ve inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:23
Diyarbakır'da Ev Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Yenişehir Şehitlik'te çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde meydana geldi. Apartmanın giriş katında bulunan bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 2 kişi dumandan etkilendi ve ambulansta tedaviye alındı. Evi zarar gören ailenin feryadı sokakta yankılandı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

