Diyarbakır'da Ev Yangını: Yenişehir Şehitlik'te 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'da Ev Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Yenişehir Şehitlik'te çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde meydana geldi. Apartmanın giriş katında bulunan bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 2 kişi dumandan etkilendi ve ambulansta tedaviye alındı. Evi zarar gören ailenin feryadı sokakta yankılandı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

