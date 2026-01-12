Cizre'de Hafif Ticari Araç Park Halindeki Tıra Çarptı — 1 Yaralı

Cizre’de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç park halindeki tır dorsesine çarptı; sürücü İ.P. itfaiye tarafından çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:51
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:51
Cizre'de Hafif Ticari Araç Park Halindeki Tıra Çarptı — 1 Yaralı

Cizre'de hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı

Kaza, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 35 AGE 982 plakalı hafif ticari aracı kullanan İ.P.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, park halindeki tırın dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından araç içinden çıkarılan İ.P., sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Olay yerinde ve kazaya ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Cizre’de hafif ticari araç, park halindeki tırın dorsesine çarptı: 1 yaralı

Cizre’de hafif ticari araç, park halindeki tırın dorsesine çarptı: 1 yaralı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı Ahatlı'da Çatıdan Düşen Yılmaz Tonguç Hayatını Kaybetti
2
Zonguldak'ta 5-11 Ocak Uygulamaları: 69 Aranan Şahıs Yakalandı, Uyuşturucu ve Kaçak Maden Operasyonları
3
Muş'ta Yaban Domuzu Çobana Saldırdı — Köpeklerin Müdahalesi Kamerada
4
Hatay'da Kanalizasyona Beton Döken Firmaya 212 Bin TL Ceza, Faaliyet Durduruldu
5
Mersin Adliyesi'nde Rekor: 88.942 Dosyada Karar, Temizleme Oranı %105,03
6
Ergani'de Oto Sanayide Patlama: 4 Yaralı, 1'i Ağır
7
Fatih'te Gündüz Silahlı Saldırı: Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan B.A. Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları