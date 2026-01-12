Cizre'de Hafif Ticari Araç Park Halindeki Tıra Çarptı — 1 Yaralı

Cizre'de hafif ticari araç tıra çarptı: 1 yaralı

Kaza, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 35 AGE 982 plakalı hafif ticari aracı kullanan İ.P.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, park halindeki tırın dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından araç içinden çıkarılan İ.P., sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Olay yerinde ve kazaya ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Cizre’de hafif ticari araç, park halindeki tırın dorsesine çarptı: 1 yaralı