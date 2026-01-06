Bursa'da Bozbey'e Saldırı Girişimi: İş Başvurusu Reddine Bağlı İddia

Bursa'da Mustafa Bozbey'e fiziki saldırı girişiminde bulunan iki kişinin, iş başvurularının olumsuz sonuçlanması nedeniyle hareket ettiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:47
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:47
Bursa'da Bozbey'e Saldırı Girişimi: İş Başvurusu Reddine Bağlı İddia

Bursa'da Bozbey'e Saldırı Girişimi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yönelik fiziki saldırı girişiminin, iddialara göre başvuru yaptıkları işe olumlu yanıt alamayan kişiler tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, Başkan Mustafa Bozbey, Değirmenönü Mahallesi'nde düzenlenen halkı bilgilendirme toplantısında konuşma yaptığı sırada sahneye yönelen iki kişi saldırı amaçlı davranışta bulundu. Saldırı girişiminde bulunanların Diyarbakırlı Recep Bayram (37) ve ağabeyi Şaban Bayram (39) olduğu belirtildi.

Olay anında koruma polisleri araya girerek müdahale etti ve fiziki saldırı sonlandırıldı.

Arka Plan ve Soruşturma

Edinilen bilgilere göre, Recep Bayram'ın 2019-2024 yıllarında Chp Yıldırıım ilçesinde meclis üyesi olduğu, belediye başkanından iş istediği ancak olumsuz cevap aldığı için böyle bir teşebbüste bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların Emniyet Müdürlüğü'nde adli kayıtlarının bulunduğu kaydedildi. Soruşturma devam ediyor.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

