Bornova'da öğretmene soruşturma: 6 öğrenciyi eve götürüp temizlikte çalıştırdığı iddiası

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir mesleki eğitim merkezinde görevli öğretmenin, ders saatinde bazı kız öğrencileri evine götürerek temizlik ve taşıma işleri yaptırdığı iddiası üzerine idari soruşturma başlatıldı.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Kasım 2025 tarihinde Bornova'da bulunan bir mesleki eğitim merkezinde meydana geldi. İddiaya göre okulda görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi, okul yönetimi ve velilerin bilgisi dışında ders saatleri içinde okul dışına çıkardı.

Velilerin ifade ve şikayetlerine göre öğrenciler, güvenlik kameralarının görüş açısı dışında bir noktadan özel araca bindirilerek öğretmenin yeni taşındığı eve götürüldü ve gün boyu koli taşıma, eşya toplama ve temizlik gibi işlerde çalıştırıldı. Öğrencilerin eğitim haklarından mahrum bırakıldığı, velilerin rızası olmadan bu eylemin gerçekleştirildiği öne sürüldü. Ayrıca gün sonunda öğrencilere yiyecek veya ulaşım imkanı sağlanmadığı iddia edildi.

İddialara göre öğrenciler iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürümek zorunda kaldı ve daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine döndü.

Deliller ve velilerin başvurusu

Velilerin İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar delil olarak sunuldu. Dosyaya giren görüntülerde, öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı ve bu durumun çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

Velilerin, olayın Milli Eğitim Temel Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu'na aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmasının ardından, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın detayları ve olası yaptırımların sonuçları, resmi incelemenin tamamlanmasıyla netlik kazanacak.

