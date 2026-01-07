Bahçelievler’de Kamyonun Çarptığı Araç Fırına Girdi — O Anlar Kamerada

Bahçelievler’de Kamyonun Çarptığı Araç Fırına Girdi

İstanbul Bahçelievler’de kontrolden çıkan bir kamyonun çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, hafif ticari aracın fırına girmesi ve yol üzerindeki diğer araçlara çarpması saniye saniye kaydedildi.

Kaza anı ve müdahale

Kaza, saat 21.20 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Site 1. Sokakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 GHT 578 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 34 EFR 235 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç fırına girerken, kamyon yol üzerinde park halindeki iki araca daha çarparak durdu.

Kaza sonrası polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri hasar tespit çalışması yaptı. Olay nedeniyle sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı; yapılan çalışmaların ardından kaza kırımdaki araçlar kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Güvenlik kamerası ve görgü tanığı

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun kontrolden çıktığı, park halindeki hafif ticari araca çarptığı ve çarpmanın ardından aracın fırına girdiği anlar yer aldı.

İşletme sahibi Ferhat Ateş, kazada son anda kurtulduğunu belirterek şunları söyledi: "Fırının önünde yarın sabah için odun ayarlıyordum. Bir kişi araçla geldi, ekmek istedi, ben de içeriden ekmek almaya gittim, peşimden araç içeri girdi. Kamyon araca vuruyor araç da içeriye giriyor. Kamyon daha sonra diğer araçlara vurup durabiliyor. Kazada yaralanan yok ama saniyelerle kurtuldum. Dükkanımızda cam çerçeve komple indi, dolaplarımız vardı onlarda hasar aldı ama araçlarda çok hasar var. Bizim aldığımız sıfır bir araç vardı, komşumuzun aracı hepsi hasar aldı."

Not: Olayda toplam 4 araçın karıştığı belirtiliyor; inceleme devam ediyor.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE, KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONUN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ FIRINA GİRDİ.