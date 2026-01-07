Malatya'da şantiye yatakhanesinde yangın: 2 işçi yaralandı

Battalgazi İzzetiye Mahallesi Nasuhi Caddesi'ndeki prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu

Malatya’da, şantiyede işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangında 2 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi Nasuhi Caddesi üzerinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yatakhaneyi sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında yaralanan işçiler sağlık ekiplerince müdahale edildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yatakhanede büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

MALATYA'DA KORKUTAN KONTEYNER YANGINI