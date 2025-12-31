Adıyaman'da karlı yolda araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza detayları

Adıyaman'da karlı yolda iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cemil Yıldız idaresindeki 01 AEB 325 plakalı otomobil ile Yunus Emre Bakırcı idaresindeki 69 AF 990 plakalı otomobil, Adıyaman’ın Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu 18. Kilometre'de çarpıştı.

Meydana gelen kazada, 69 AF 990 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Dilan Bakırcı yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

