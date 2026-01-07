Nevşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Mustafa M. Ağır Yaralandı

Nevşehir'de motosiklet kazası: sürücü ağır yaralandı

Kaza Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi Şelale altında meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, 50 DL 405 plakalı motosikletin sürücüsü Mustafa M., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Olay, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi Şelale altında gerçekleşti.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

