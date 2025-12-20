Bursa'da Çatı Yangını Osmangazi'yi Ayağa Kaldırdı

Osmangazi, Koğukçınar Mahallesi — Gece saatleri

Bursa’da gece saatlerinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.

Olay, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan yükselen yoğun dumanlar mahalle genelinden fark edilirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

BURSA'DA GECE SAATLERİNDE BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN TÜM MAHALLEDE PANİĞE NEDEN OLDU.