Bursa'da Çatı Yangını Osmangazi'yi Ayağa Kaldırdı

Bursa Osmangazi’de gece çıkan çatı yangını mahallede paniğe yol açtı; itfaiye kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:46
Osmangazi, Koğukçınar Mahallesi — Gece saatleri

Bursa’da gece saatlerinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.

Olay, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan yükselen yoğun dumanlar mahalle genelinden fark edilirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

