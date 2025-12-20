DOLAR
Sakarya Karasu'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Karasu'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü S.G.H. ağır yaralandı; araç sürücüsü E.E. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:49
Kaza yerinde ilk müdahale ve soruşturma

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde sürücüler ve plakalar şöyle belirtildi: E.E. idaresindeki 35 AVZ 002 plakalı hafif ticari araç ile S.G.H. idaresindeki 54 AJJ 015 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü S.G.H. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsü E.E., Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin olay yerinde ve hastanede inceleme başlatıldı; soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

