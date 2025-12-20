Sakarya Karasu'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Kaza yerinde ilk müdahale ve soruşturma

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde sürücüler ve plakalar şöyle belirtildi: E.E. idaresindeki 35 AVZ 002 plakalı hafif ticari araç ile S.G.H. idaresindeki 54 AJJ 015 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü S.G.H. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsü E.E., Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin olay yerinde ve hastanede inceleme başlatıldı; soruşturma sürüyor.

