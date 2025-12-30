DOLAR
Kahramanmaraş'ta Motosiklet Tamirhanesinde Yangın Söndürüldü

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Menderes Mahallesi'nde çıkan motosiklet tamirhanesi yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:33
Olayın Ayrıntıları

Kahramanmaraş'ta, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın çevrede kısa süreli panik yarattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü.

Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

