Kahramanmaraş'ta Motosiklet Tamirhanesinde Yangın Söndürüldü

Olayın Ayrıntıları

Kahramanmaraş'ta, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın çevrede kısa süreli panik yarattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü.

Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

