Samsun'da Üşüdüklerini Söyleyip 50 Bin Liralık Televizyon Çalan 2 Kişi Yakalandı

Samsun'da 20 Aralık'ta cam kırıp girdiği evden 50 bin liralık televizyon çaldıkları iddia edilen 1'i kadın 2 şüpheli, polis takibiyle yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:31
Samsun'da Üşüdüklerini Söyleyip 50 Bin Liralık Televizyon Çalan 2 Kişi Yakalandı

Samsun'da Üşüdüklerini Söyleyip 50 Bin Liralık Televizyon Çaldıkları İddia Edilen 2 Kişi Yakalandı

Olayın Detayları

Olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde bulunan ve sahibi İstanbul'da yaşayan bir ikametin giriş katında 20 Aralık günü meydana geldi. İddialara göre, Dursun A. (27) ve Nefise G.N.E. (31) camı kırıp girdikleri evden yaklaşık 50 bin lira değerindeki televizyonu çaldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapılan takip ve araştırma sonucu söz konusu hırsızlık olayını aydınlattı. Ekipler, olayın failinin evden ve iş yerinden hırsızlık ile dolandırıcılık suçlarından 10 suç kaydı bulunan Dursun A. ile kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 7 ayrı suç kaydı bulunan Nefise G.N.E. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, zanlı Dursun A.'nın eve girerken camı kırdığı sırada elini kestiği belirlendi.

Her iki şüpheli de evden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı Dursun A., ifadesinde üşüdükleri için camı kırık olan eve girdiklerini ve televizyonu çalmadıklarını iddia etti.

DURSUN A. (27) VE NEFİSE G.N.E. (31) POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

