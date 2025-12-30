DOLAR
Sivas’ta Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve 4 Tutuklama

Sivas’ta jandarma, kent merkezindeki fırın ve Zara’daki kuaförde yaptığı operasyonda sentetik kannabinoid, metamfetamin ve ecza haplar ele geçirdi; 4 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:41
Operasyonun Detayları

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile Aranan Şahıslara’ yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren bir ekmek fırını ile Zara ilçesinde faaliyet gösteren bir erkek kuaföründe arama yaptı.

Aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 12 ayrı parça halinde toplam 459 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin, 28 adet galara sentetik ecza hap ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Ayrıca operasyon sırasında 1 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 gram altın ve 25 bin 115 TL para bulundu.

Çalışmalar sırasında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak’ suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan toplam 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

