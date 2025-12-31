DOLAR
Bursa'da Gökdere Köprüsü Altında Şüpheli Ölüm: Nesip B. (35)

Bursa Yıldırım'da Gökdere Köprüsü altında hareketsiz bulunan 35 yaşındaki Nesip B. hayatını kaybetti; ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 04:40
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 04:42
Bursa'da Gökdere Köprüsü altında şüpheli ölüm

Olayın ayrıntıları

Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi üzerindeki Gökdere Köprüsü altında saat 01.30 sıralarında çevredeki vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Nesip B. (35)'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

