Bursa'da Gökdere Köprüsü Altında Şüpheli Ölüm: Nesip B. (35)

Bursa'da Gökdere Köprüsü altında şüpheli ölüm
Olayın ayrıntıları
Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi üzerindeki Gökdere Köprüsü altında saat 01.30 sıralarında çevredeki vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Nesip B. (35)'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
BURSA'DA BİR KİŞİNİN HAREKETSİZ HALDE YATTIĞI İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİ, 35 YAŞINDAKİ NESİP B.'NİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ.