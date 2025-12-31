Esenyurt'ta Hırdavat Deposu Yangını: İtfaiye 5 Noktadan Müdahale Ediyor

Esenyurt'ta Hırdavat Deposu Yangını

Gece saatlerinde başlayıp çevreye yayıldı

00.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki bir hırdavat deposunda başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri deponun yanında bulunan fabrikalara yangının sirayet etmesini önlemek için yoğun çaba gösteriyor.

Yangına müdahale eden ekipler, 5 farklı noktadan su ve köpük ile söndürme çalışması yürütüyor. Zaman zaman patlamaların yaşandığı belirtildi; dumanlar gökyüzünü kapladı, alevler binayı tamamen sardı.

Müdahale sürerken yetkililer, yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutuna ilişkin inceleme başlattı.

ESENYURT'TA HIRDAVAT DEPOSUNDA BAŞLAYAN YANGIN GENİŞ ALANA SIÇRADI MÜDAHALE SÜRÜYOR