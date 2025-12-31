DOLAR
Esenyurt'ta Hırdavat Deposu Yangını: İtfaiye 5 Noktadan Müdahale Ediyor

Esenyurt'ta Osmangazi Hadımköy Yolu'ndaki hırdavat deposunda 00.30'da başlayan yangın hızla yayıldı, itfaiye ekipleri 5 noktadan müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 02:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 02:45
Esenyurt'ta Hırdavat Deposu Yangını

Gece saatlerinde başlayıp çevreye yayıldı

00.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki bir hırdavat deposunda başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri deponun yanında bulunan fabrikalara yangının sirayet etmesini önlemek için yoğun çaba gösteriyor.

Yangına müdahale eden ekipler, 5 farklı noktadan su ve köpük ile söndürme çalışması yürütüyor. Zaman zaman patlamaların yaşandığı belirtildi; dumanlar gökyüzünü kapladı, alevler binayı tamamen sardı.

Müdahale sürerken yetkililer, yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutuna ilişkin inceleme başlattı.

