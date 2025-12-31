Malatya'da şüpheli valiz fünye ile kontrollü patlatıldı

Olayın detayları

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesinde, saat 02.00 sıralarında kaldırılmış halde bulunan şüpheli valiz, vatandaşların ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki vatandaşlar, Paşaköşkü Camii mevkiinde kaldırım kenarındaki çöp konteyneri yanında görülen valizi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi, yol güzergahı kapatılarak çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek valizin yanına gitti ve üzerinde fünye yerleştirerek kontrollü patlama gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonucu valizin boş olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

