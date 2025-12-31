DOLAR
42,94 -0,1%
EURO
50,5 -0,2%
ALTIN
6.020,02 -0,3%
BITCOIN
3.806.713,11 -0,84%

Malatya'da Şüpheli Valiz Fünye ile Kontrollü Patlatıldı

Malatya Paşaköşkü Mahallesi'nde kaldırımdaki şüpheli valiz, bomba imha ekiplerince fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı; valizin boş olduğu tespit edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 03:47
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 03:48
Malatya'da Şüpheli Valiz Fünye ile Kontrollü Patlatıldı

Malatya'da şüpheli valiz fünye ile kontrollü patlatıldı

Olayın detayları

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesinde, saat 02.00 sıralarında kaldırılmış halde bulunan şüpheli valiz, vatandaşların ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki vatandaşlar, Paşaköşkü Camii mevkiinde kaldırım kenarındaki çöp konteyneri yanında görülen valizi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi, yol güzergahı kapatılarak çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek valizin yanına gitti ve üzerinde fünye yerleştirerek kontrollü patlama gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonucu valizin boş olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA’DA ŞÜPHELİ VALİZ FÜNYE İLE PATLATILDI

MALATYA’DA ŞÜPHELİ VALİZ FÜNYE İLE PATLATILDI

MALATYA’DA ŞÜPHELİ VALİZ FÜNYE İLE PATLATILDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta Hırdavat Fabrikası Yangını 4. Saatinde: Patlamalar Sürüyor
2
Malatya'da Şüpheli Valiz Fünye ile Kontrollü Patlatıldı
3
Aydın'da Tır Raylara Uçtu: 1 Ölü, Aydın-Denizli Tren Seferleri Durduruldu
4
Erzin’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: A.Y. Tutuklandı
5
Bursa'da Gökdere Köprüsü Altında Şüpheli Ölüm: Nesip B. (35)
6
Esenyurt'ta Fabrika Yangını: Müdahale Sürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları