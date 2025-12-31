DOLAR
Esenyurt'ta Hırdavat Fabrikası Yangını 4. Saatinde: Patlamalar Sürüyor

Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu'ndaki hırdavat fabrikasında gece başlayan yangın 4. saatine girdi; itfaiye 5 koldan müdahale ediyor, bahçedeki malzemeler zaman zaman patlıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 04:18
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 04:18
Gece saatlerinde Esenyurt'taki bir hırdavat fabrikasında başlayan yangın, 4. saatine girdi. Alevler kısmen kontrol altına alınsa da zaman zaman devam eden patlamalar bölgede endişeye neden oldu.

Olay yeri ve yangının başlangıcı

Yangın, 00.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan fabrikada başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve çevre ilçelerden de çok sayıda ekip sevk edildi.

Müdahale çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangına müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri yangına 5 koldan müdahale ederken, alevler kısmen bastırılıp kontrol altına alındı. Buna karşın, özellikle fabrikanın bahçesinde bulunan malzemelerin zaman zaman patladığı gözlendi.

Güvenlik önlemleri ve trafik

Yangının yaşandığı fabrika havadan görüntülendi. Çevrede güvenlik önlemleri sürerken, Hadımköy Yolu Caddesi yangın nedeniyle tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

