Aydın'da Tır Raylara Uçtu: 1 Ölü, Aydın-Denizli Tren Seferleri Durduruldu

Kaza ve İlk Müdahale

Aydın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir tır, otoban çıkışı Pınardere Kavşağından dönmeyip doğrudan demiryoluna uçtu. Kazada tır sürücüsü Yunus Uğurlu (28) yaşamını yitirdi.

Kaza saat 23:40 sıralarında meydana geldi. Olayda, 35 BHM 182 plakalı dorseyi taşıyan ve sürücüsü tarafından yönetilen 45 AKC 644 plakalı tır, otobandan Aydın-Denizli karayoluna çıkacağı sırada Pınardere Kavşağı'ndan dönmeden doğrudan tren yoluna girdi.

Kaza Yerinde Yarattığı Hasar ve Kurtarma Çalışmaları

Tır önce yol kenarındaki demir bariyerleri kırdı, ardından karayolu ile demiryolu arasında bulunan yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki ve 15 metre uzunluğundaki çukuru aşarak demiryolu raylarına takıldı. Dorsedeki tonlarca ağırlıktaki yük, çevredeki kupayı ezdi.

Kazayı görenlerin 112 ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tır sürücüsü Yunus Uğurlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ulaşım Etkileri

Tırın bir kısmının demiryolu üzerinde kalması nedeniyle Aydın-Denizli arasındaki tren seferleri karşılıklı olarak durduruldu. Bölgedeki elektrik hatlarında akım kesintisi yaşandı. Yetkililer, kurtarma çalışmaları tamamlanıp hasar gören raylar tamir edilinceye kadar seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

