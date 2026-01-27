Bursa'da kaçak işçi operasyonu: 5'i çocuk, 5 yabancı yakalandı

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:21
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine düzenledikleri operasyonda çalışma izni bulunmayan 5 yabancı uyruklu şahıs tespit etti. Yakalanan şahıslardan 5’inin de çocuk yaşta olduğu öğrenildi. İşletme sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon ve tespitler

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde, Osmangazi’de kaçak yabancı işçi çalıştırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Denetimlerde, yaşları küçük olan 5 yabancı uyruklu şahsın çalışma izni olmadan çalıştırıldığı tespit edildi. Şahıslardan 2’sinin üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmadığı ve Türkiye’de yasal kalış haklarının olmadığı belirlendi.

Sonuç ve adli süreç

Kimliği bulunmayan ve kaçak durumda oldukları tespit edilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollarla temin ederek çalıştırdığı belirlenen 2 işletme sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından 'göçmen kaçakçılığı' ve ilgili mevzuata muhalefet suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

