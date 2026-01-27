Kahta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Adıyaman Emniyeti'nden başarılı müdahale
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kahta Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda, 31 parça halinde toplam 11,50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 parça halinde toplam 359 gram esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan A.K., İ.E. ve M.C. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
