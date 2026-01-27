Adıyaman'da iş makinesi ile duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti

Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi'nde iş makinesi ile duvar arasında sıkışan 33 yaşındaki Abdülkadir Akbulut yaşamını yitirdi; cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:11
Altınşehir Mahallesi'nde yaşanan iş kazası

Adıyaman’da, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarındaki bir inşaat alanında çalışan 33 yaşındaki Abdülkadir Akbulut, iş makinesi ile duvar arasında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Akbulut’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

