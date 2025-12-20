Bursa'da Kırmızı Işık İhlali: 2 Kadın Yaralandı

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobilin başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kadın yaralandı. Korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza ve Yaralanma

Kaza, Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen otomobil kavşaktan geçmekte olan başka bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçta bulunan iki kadın yaralandı.

Müdahale ve Görüntüler

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Soruşturma

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı kadınların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

