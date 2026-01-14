Bursa'da Otomobil Alev Aldı: Gemlik Dürdane'de Trafik Kontrolü

Bursa'da otomobil alev topuna döndü

Gemlik Dürdane mevkiinde seyir halindeki araç alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Dürdane mevkiinde seyir halindeki bir otomobilden duman çıktığını fark eden sürücü aracından inerek uzaklaştı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucunda araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle köprü üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

