Bursa'da Otomobil Alev Aldı: Gemlik Dürdane'de Trafik Kontrolü

Gemlik ilçesi Dürdane mevkiinde seyir halindeki otomobilden duman çıktı; sürücü araçtan indi. İtfaiye müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:51
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:51
Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Dürdane mevkiinde seyir halindeki bir otomobilden duman çıktığını fark eden sürücü aracından inerek uzaklaştı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucunda araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle köprü üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

