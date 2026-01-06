Bursa'da Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Obje Ele Geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde jandarma, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında çok sayıda tarihi eser niteliğinde silah ve obje ele geçirdi; şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:36
Bursa'da Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Obje Ele Geçirildi

Bursa'da Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Obje Ele Geçirildi

Osmangazi'de jandarma operasyonu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde çok sayıda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen materyal ele geçirildi.

Operasyon, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında yapıldı ve bir şüpheli şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 4 tüfek, 3 tüfek aparatı, 1 barut doldurma aparatı, 1 mühür, 1 küp, 1 obje ve 3 hançer bulundu.

Ele geçirilen eserler muhafaza altına alındı ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE SİLAH VE...

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE SİLAH VE OBJE ELE GEÇİRİLDİ. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE SİLAH VE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karamürsel'de Forklift Devrildi: Belediye İşçisi Atabey Esen Hayatını Kaybetti
2
Balıkesir Gömeç'te Trafik Kazası: Keremköy Rampasında 4 Yaralı
3
Gelsenkirchen'de Noel Tatilinde Banka Soygunu
4
Manavgat Irmağı'nda 54 Yaşındaki Muharrem Çakır'ın Cesedi Bulundu
5
Erzincan'da Suç Oranları Düştü: Vali Aydoğdu 2025 Asayiş Raporunu Açıkladı
6
Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon: 15 Şüpheli Gözaltında
7
Çanakkale’de 40 Araç Trafikten Men Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları