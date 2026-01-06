Bursa'da Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Obje Ele Geçirildi

Osmangazi'de jandarma operasyonu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde çok sayıda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen materyal ele geçirildi.

Operasyon, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında yapıldı ve bir şüpheli şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 4 tüfek, 3 tüfek aparatı, 1 barut doldurma aparatı, 1 mühür, 1 küp, 1 obje ve 3 hançer bulundu.

Ele geçirilen eserler muhafaza altına alındı ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE SİLAH VE OBJE ELE GEÇİRİLDİ. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA