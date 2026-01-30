Bursa'da Trafikte Uçan Tekmeli Kavga

'Yol verme' tartışması kavgaya döndü

Bursa-İzmir yolu üzerinde iki sürücü arasında başlayan 'yol verme' tartışması, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Olayda taraflar araçlarından inerek birbirlerine uçan tekme ile saldırdı.

Korku dolu anların kaydedildiği görüntülerde, kavgayı gören bir kurye ile çevredeki diğer sürücülerin müdahale ederek tarafları ayırdığı görülüyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga eden sürücülerin kimliklerini tespit etmek ve olayın seyri hakkında soruşturma başlatmak için çalışma yürütüyor.

