Bursa'da trafo patlaması ve yangın: Küçükbalıklı'da panik

Osmangazi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki trafoda patlama sonrası yangın çıktı; itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Tahkikat sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:54
Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki trafo henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede büyüyerek mahallede paniğe yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Mahallede yoğun duman etkili olurken, can kaybı veya yaralanma bilgisine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

