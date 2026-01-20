Bursa'da trafo patlaması ve yangın: Küçükbalıklı'da panik

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki trafo henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede büyüyerek mahallede paniğe yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Mahallede yoğun duman etkili olurken, can kaybı veya yaralanma bilgisine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

