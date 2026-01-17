Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Nilüfer'de 3 kilo 562 gram esrar ele geçirildi

Bursa Nilüfer'de düzenlenen operasyonda 3 kilo 562 gram esrar ele geçirildi; 2 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:02
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:19
Operasyonun ayrıntıları

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çok yönlü saha çalışması başlattı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, bahse konu şüphelilerin F. D. ve M.Ç. isimli şahıslar olduğu tespit edilerek kullandıkları araçla birlikte gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 3 kilogram esrar ele geçirildi.

İncelemenin devamında, aynı olaya bağlantılı olduğu belirlenen F.O., A.M.Y. ve M.B. isimli üç şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı. Şahıslara ait ikamette yapılan aramada ise 562 gram esrar ve bir hassas terazi bulundu.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç., A.M.Y. ve M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.D. ve F.O. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toplam ele geçen uyuşturucu miktarı: 3 kilo 562 gram esrar.

