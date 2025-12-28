DOLAR
Bursa'da Yılbaşı Öncesi Trafik ve Eğlence Mekanlarına Sıkı Denetim

Bursa'da yılbaşı öncesi trafik ve eğlence mekanlarında eş zamanlı denetimler yapıldı; Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım'da yol kontrolleri ve işyeri denetimleri gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 04:38
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 04:45
Bursa'da Yılbaşı Öncesi Trafik ve Eğlence Mekanlarına Sıkı Denetim

Bursa'da yılbaşı öncesi emniyet önlemleri artırıldı

Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım'da eş zamanlı uygulama

Bursa'da yılbaşı öncesinde vatandaşların huzur ve güveni için trafik ve eğlence mekanlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda amaç, olası asayiş ve kamu düzeni aksaklıklarının önüne geçmek oldu.

Uygulamalar kapsamında Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde eş zamanlı olarak sabit ve hareketli yol kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş, Trafik, Narkotik, KOM, TEM ve Çevik Kuvvet ekipleri katıldı.

Durdurulan araçlarda yapılan kontroller ve şahısların kimlik sorgulamaları ile umuma açık işyerleri mercek altına alındı. Denetimlerde, genel asayişi ve kamu düzenini bozabilecek unsurlara yönelik titiz incelemeler yapıldı.

Yetkililer, yılbaşı öncesinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

