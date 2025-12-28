Bursa'da Yılbaşı Öncesi Trafik ve Eğlence Mekanlarına Sıkı Denetim

Bursa'da yılbaşı öncesi emniyet önlemleri artırıldı

Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım'da eş zamanlı uygulama

Bursa'da yılbaşı öncesinde vatandaşların huzur ve güveni için trafik ve eğlence mekanlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda amaç, olası asayiş ve kamu düzeni aksaklıklarının önüne geçmek oldu.

Uygulamalar kapsamında Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde eş zamanlı olarak sabit ve hareketli yol kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş, Trafik, Narkotik, KOM, TEM ve Çevik Kuvvet ekipleri katıldı.

Durdurulan araçlarda yapılan kontroller ve şahısların kimlik sorgulamaları ile umuma açık işyerleri mercek altına alındı. Denetimlerde, genel asayişi ve kamu düzenini bozabilecek unsurlara yönelik titiz incelemeler yapıldı.

Yetkililer, yılbaşı öncesinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

