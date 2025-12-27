Esenyurt servis kazası: Ölü sayısı 5'e yükseldi
Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Kaza ayrıntıları
Kaza, Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı; yaralılardan 3'ünün durumu ağır olarak bildirilmişti.
Hastanede tedavi gören servis şoförü Niyazi Çelik'in de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.
Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.
SERVİS ŞOFÖRÜ NİYAZİ ÇELİK