Esenyurt servis kazası: Ölü sayısı 5'e yükseldi

Esenyurt'ta şarampole yuvarlanan servis minibüsü kazasında şoför Niyazi Çelik'in de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:54
Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kaza ayrıntıları

Kaza, Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı; yaralılardan 3'ünün durumu ağır olarak bildirilmişti.

Hastanede tedavi gören servis şoförü Niyazi Çelik'in de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

