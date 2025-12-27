DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

Söke'de Evin Aspiratöründen Çıkan Yangın Hızla Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde aspiratör kaynaklı çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle üçüncü katta kontrol altına alındı; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:54
Söke'de Evin Aspiratöründen Çıkan Yangın Hızla Kontrol Altına Alındı

Söke'de Evin Aspiratöründen Çıkan Yangın Hızla Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Söke ilçesi Atatürk Mahallesi Tamer Sokak'ta bulunan bir binanın üçüncü katında yer alan evin mutfak bölümünde, aspiratör kaynaklı yangın çıktı.

İhbar ve Müdahale

Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SÖEKDE BİR EVDE YANGIN KORKUTTU

SÖEKDE BİR EVDE YANGIN KORKUTTU

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Etimesgut’ta Çatı Yangını: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
2
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
3
Adana'da hafif ticari araç yayaya çarptı: O anlar kamerada
4
Gazze'de Ateşkes Sonrası Can Kaybı 414'e Yükseldi
5
Hasköy-Mutki karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
6
Mersin'de İtfaiye 2 Keçiyi Kayalıklardan Kurtardı
7
Domaniç-İnegöl Karayolu'nda Üç Ayrı Kaza: 5 Araçta Ağır Hasar

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti