Söke'de Evin Aspiratöründen Çıkan Yangın Hızla Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Söke ilçesi Atatürk Mahallesi Tamer Sokak'ta bulunan bir binanın üçüncü katında yer alan evin mutfak bölümünde, aspiratör kaynaklı yangın çıktı.
İhbar ve Müdahale
Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
