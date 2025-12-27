İslahiye'de Arazi Kavgası: 2 Şüpheli Tutuklandı

Jandarma müdahalesi ve adli süreç

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Şerikanlı Mahallesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda A.Y. darp edilerek hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay sonrası yaptığı çalışmada, A.Y. ile M.Y., D.Y. ve bir diğer M.Y. arasında anlaşmazlık yaşandığını tespit ederek, darpa karışan şüphelileri yakaladı ve gözaltına aldı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden D.Y. ile M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer M.Y. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Olayda yaralanan A.Y.'nin sevk edildiği hastanedeki tedavisi devam ediyor.

