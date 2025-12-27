Hendek'te Kar Kazası: 34 EU 9224 Şarampole Devrildi — 3 Yaralı
Selmandede mesire alanı yakınlarında meydana gelen kazada sürücü ve iki yolcu yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Olay, Selmandede mesire alanı bölgesinde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, 34 EU 9224 plakalı aracı kullanan sürücü B.Y. kontrolü kaybedince araç şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan yolcular E.Y. ve A.C.Y. ile birlikte toplam 3 kişi yaralandıİhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. SAKE ekiplerinin de desteğiyle yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ. MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ. MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.