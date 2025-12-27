DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.751.361,43 0,27%

Hendek'te Kar Kazası: 34 EU 9224 Şarampole Devrildi — 3 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda 34 EU 9224 plakalı otomobil şarampole devrildi; sürücü B.Y. ile E.Y. ve A.C.Y. yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:07
Hendek'te Kar Kazası: 34 EU 9224 Şarampole Devrildi — 3 Yaralı

Hendek'te Kar Kazası: 34 EU 9224 Şarampole Devrildi — 3 Yaralı

Selmandede mesire alanı yakınlarında meydana gelen kazada sürücü ve iki yolcu yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Olay, Selmandede mesire alanı bölgesinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 34 EU 9224 plakalı aracı kullanan sürücü B.Y. kontrolü kaybedince araç şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan yolcular E.Y. ve A.C.Y. ile birlikte toplam 3 kişi yaralandıİhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. SAKE ekiplerinin de desteğiyle yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ. MEYDANA GELEN KAZADA 3...

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ. MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ. MEYDANA GELEN KAZADA 3...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
2
Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 9 Yaralı
3
Kocaeli'de Okul Çevresi Denetimi: Dilendirilen 10 Çocuk Ailelerine Teslim Edildi
4
Mersin Silifke’de Yaralı Vatandaş AS-532 Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı
5
Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda Midibüs Şarampole Devrildi
6
Erciş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı, Otomobil Kaldırıma Çarptı
7
Hannover Havalimanı'nda dron tehlikesi: Uçuşlar 21.47–00.16 arası durdu

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti