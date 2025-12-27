Hendek'te Kar Kazası: 34 EU 9224 Şarampole Devrildi — 3 Yaralı

Selmandede mesire alanı yakınlarında meydana gelen kazada sürücü ve iki yolcu yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Olay, Selmandede mesire alanı bölgesinde gerçekleşti.