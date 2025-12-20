DOLAR
Bursa İnegöl'de 1 Yaşındaki Bebeğin Akciğerine Fıstık Kaçtı

Bursa İnegöl'de 1 yaşındaki Muhammed K.'nın ağzına attığı fıstık nefes borusundan akciğerine kaçtı; nefes darlığıyla hastaneye kaldırıldı ve sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:24
Küçük çocuk nefes darlığı yaşadı; hastaneye sevk edildi

Olay, saat 10.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Çevre sokaktaki bir evde meydana geldi.

1 yaşındaki Muhammed K., yerde bulduğu fıstığı ağzına attı. Muhammed bebek fıstığı yutmaya çalıştığı sırada nefes borusundan akciğerine kaçtı.

Nefes darlığı yaşayan bebek, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde akciğerinde fıstık olduğu tespit edilen çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

