Çeşme Açıklarında Sahil Güvenlik, Mülteci Botunu Takip Etti

İzmir Çeşme Ildırı Tekeburnu açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri bir mülteci botunu tespit ederek kovalamaca başlattı; anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:30
Çeşme Açıklarında Sahil Güvenlik, Mülteci Botunu Takip Etti

Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik mülteci botunu takip etti

Olay yeri ve tespit

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bir mülteci botunu takibe aldığı anlar kaydedildi. Olay, Ildırı Tekeburnu mevkisi açıklarında meydana geldi.

Görüntüler ve kovalamaca

Edinilen bilgiye göre ekipler bölgede bir mülteci botu tespit etti. Botun tespit edilmesinin ardından ekiplerle mülteciler arasında deniz üzerinde bir kovalamaca yaşandı. Hareketli dakikalar, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.

Görüntülerde; mültecilerin bulunduğu botun hızla ilerlediği ve Sahil Güvenlik unsurlarının botu durdurmak için manevralar yaparak takibini sürdürdüğü görülüyor.

Gelişme

Yetkililerce yürütülen çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

