Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik mülteci botunu takip etti

Olay yeri ve tespit

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bir mülteci botunu takibe aldığı anlar kaydedildi. Olay, Ildırı Tekeburnu mevkisi açıklarında meydana geldi.

Görüntüler ve kovalamaca

Edinilen bilgiye göre ekipler bölgede bir mülteci botu tespit etti. Botun tespit edilmesinin ardından ekiplerle mülteciler arasında deniz üzerinde bir kovalamaca yaşandı. Hareketli dakikalar, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.

Görüntülerde; mültecilerin bulunduğu botun hızla ilerlediği ve Sahil Güvenlik unsurlarının botu durdurmak için manevralar yaparak takibini sürdürdüğü görülüyor.

Gelişme

Yetkililerce yürütülen çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ÇEŞME İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN MÜLTECİ BOTUNU TAKİBE ALDIĞI ANLAR, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.