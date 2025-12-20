Mardin Nusaybin'de Kıraathane Tavanı Çöktü: 2 Yaralı

Mardin Nusaybin'de Kıraathane Tavanı Çöktü

Olayın ayrıntıları

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kıraathanede, müşterilerin bulunduğu sırada tavanın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Selahaddin Eyyubi Mahallesi Posta Sokak'ta bulunan kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kıraathanenin tavanındaki üst kaplama aniden koparak masada oturan müşterilerin üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı, ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

