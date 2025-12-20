DOLAR
Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak Cizre Muhtarlarıyla Güvenlik Toplantısı

Şırnak Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Cizre muhtarlarıyla ilçenin güvenlik ve asayişini değerlendirdi; uyuşturucu ve arananlara yönelik kararlı mücadele vurgulandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:08
Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak Cizre Muhtarlarıyla Güvenlik Toplantısı

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak Cizre Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile Cizre İlçe Emniyet Müdürü Emre Tufan, mahalle muhtarlarıyla Cizre Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıda ilçenin güvenlik ve asayişini masaya yatırdı.

Toplantı detayları ve talepler

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, merkez mahalle muhtarları kendi mahallelerindeki sorun, talep ve önerileri emniyet yetkililerine iletti. Yetkililer, dile getirilen konuları ilgili birimlere aktardı ve çözüm için gerekli talimatların verildiğini belirtti.

Toplantı yaklaşık iki saat sürdü ve muhtarların aktardığı sorunların not edildiği, çözüm sürecinin hızlandırılacağı vurgulandı.

Sazak'tan güvenlik ve asayiş mesajı

Volkan Sazak, gazetecilere yaptığı açıklamada Cizre'nin daha huzurlu ve güvenli bir şehir olması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Sazak, 'Huzurun şehri Şırnak dedik ve asayiş berkemal dedik. Bunu yaklaşık 94 gündür hem merkez Şırnak’ımızda, Cizre’mizde, Silopi’mizde, Beytüşşebap’ımızda, Uludere’mizde tüm ilçelerimizde uyguluyoruz' ifadelerini kullandı.

Sazak, Cizre için oluşturdukları güvenlik stratejisiyle ilçenin 'daha huzurlu, daha mutlu, daha güvenli' hale gelmesi için çalıştıklarını belirtti.

Uyuşturucu ve aranan şahıslarla mücadele

Sazak, uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, 'Bundan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. İlimizde aranan şahıs kalmayacak, aranan şahıslar ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Suç işleyen hiç kimse Şırnak’ımızın sokaklarında, dışarıda gezemeyecektir' dedi.

Asayiş, trafik ve kaçakçılıkla mücadele tedbirlerinin en üst seviyede sürdüğünü belirten Sazak, çalışma sisteminin halk odaklı olduğunu ve hem vatandaş hem personel memnuniyetini hedeflediklerini aktardı.

Muhtarlarla iş birliği ve alınan notlar

Sazak, muhtarların taleplerini dikkatle not aldıklarını ve gereğinin yapılacağını söyledi: 'Ben her zaman söylüyorumdur, notumu alırım, gereğini yaparız. Notlarımızı aldık, güvenlikle ilgili çok güzel ve yerinde eleştirileri oldu. Muhtarlarımızın çok güzel tavsiyeleri oldu.'

Sazak ayrıca muhtarlar ve 150 bin vatandaşın taleplerinin en kısa sürede karşılanacağından emin olmalarını istedi ve 'Halkımız bize destek olsun, biz halkımızın yanındayız. Cizre’mizin, Şırnak’ımızın, diğer tüm ilçelerimizin emrindeyiz. Omuz omuza şehri Nuh’un huzuru için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

