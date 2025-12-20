DOLAR
Elazığ Yazıkonak'ta Park Halindeki Araç Alev Aldı

Elazığ Yazıkonak'ta park halindeki araç alev aldı; itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:09
İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Elazığ’ın Yazıkonak beldesinde park halindeki bir araçtan yükselen dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

