Elazığ Yazıkonak'ta Park Halindeki Araç Alev Aldı
İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü
Elazığ’ın Yazıkonak beldesinde park halindeki bir araçtan yükselen dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
